İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İspanya ile Danimarka karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Danimarka maçı 12 Ekim Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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