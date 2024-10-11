Bulgaristan - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan ile Lüksemburg karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bulgaristan - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BULGARİSTAN - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bulgaristan - Lüksemburg maçı 12 Ekim Cumartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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