BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽Bugün hangi maçlar var? 11 Ekim Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4

21:45 İzlanda - Galler (Exxen)

21:45 Türkiye - Karadağ (TV8)

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3

21:45 Bosna-Hersek - Almanya (TV 8,5)

21:45 Macaristan - Hollanda (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1

21:45 Ukrayna - Gürcistan (Exxen)

21:45 Çekya - Arnavutluk (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 1

19:00 Estonya - Azerbaycan (Exxen)

21:45 Slovakya - İsveç (Exxen)

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