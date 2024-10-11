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Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Bosna Hersek ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 08:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 09:10
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Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Bosna Hersek - Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek ile Almanya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA HERSEK - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna Hersek - Almanya maçı 11 Ekim Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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BOSNA HERSEK - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

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