Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek ile Almanya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bosna Hersek - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOSNA HERSEK - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bosna Hersek - Almanya maçı 11 Ekim Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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BOSNA HERSEK - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE
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