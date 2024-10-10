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Haberler Futbol

Uşakspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Uşakspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Uşakspor - Bursaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 11:30
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Uşakspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Uşakspor - Bursaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Uşakspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uşakspor - Bursaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UŞAKSPOR - BURSASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Uşakspor - Bursaspor maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

👉UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE👈

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