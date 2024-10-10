Türk Metal 1963 - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Türk Metal 1963 - Pazarspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Türk Metal 1963 ile Pazarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Metal 1963 - Pazarspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK METAL 1963 - PAZARSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türk Metal 1963 - Pazarspor maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...