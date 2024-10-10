Letonya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Letonya - Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Letonya ile Kuzey Makedonya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Letonya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya - Kuzey Makedonya maçı 10 Ekim Perşembe günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LETONYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI CANLI İZLE

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