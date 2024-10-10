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İtalya 2 - 2 Belçika | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya, kendi sahasında Belçika'yı ağırladı. Maçın ilk dakikasında golü bularak rüzgarı arkasına alan İtalya, maç sonunda Belçika ile berabere kalmanın şokunu yaşadı: 2 - 2. İşte detaylar....

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 00:14
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İtalya 2 - 2 Belçika | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya, kendi sahasında Belçika'yı ağırladı. Maçın ilk dakikasında golü bularak rüzgarı arkasına alan İtalya, maç sonunda Belçika ile berabere kalmanın şokunu yaşadı: 2 - 2. İşte detaylar....

MAÇTAN DAKİKALAR:

Dakika 1'de A. Cambiaso ile skoru 1 - 0 yapan İtalya, hızlı ve etkili bir başlangıç yaparak Stadio Olimpico'da taraftarları heyecanlandırdı.

M. Retegui ile dakika 24'te farkı 2'ye çıkardılar: 2 - 0.

42. Dakikada M. De Cuyper ile Belçika ilk golünü buldu ve devre arasına 2 - 1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile gidildi.

L. Trossard, dakika 61'de skoru eşitleyecek golü attı ve İtalya'da başka gol sesi çıkmadı.

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