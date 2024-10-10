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Haberler Futbol

İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İsrail ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 11:30
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İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉İsrail - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsrail ile Fransa karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSRAİL - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsrail - Fransa maçı 10 Ekim Perşembe günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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