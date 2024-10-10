İsrail 1 - 4 Fransa | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile Fransa karşı karşıya geldi. Macaristan'da oynanan karşılaşmayı Fransa, 4 - 1 kazandı. İşte maçın detayları...
MAÇTAN DAKİKALAR:
E. Camavinga, 7. dakikada Fransa'nın ilk golünü kaydetti: 0 - 1.
O. Gandelman'ın golü ile skor dakika 24'te eşitlendi: 1 - 1.
C. Nkunku, dakika 28'de ilk yarının sonucunu belirledi ve soyunma odasına 1 - 2 Fransa üstünlüğü ile gidildi.
M. Guendouzi, 87. dakikada skoru 1 - 3 yaptı ve farkı 2'ye çıkardı.
89. dakikada karşılaşmada gol perdesini kapatan gol atıldı ve Fransa, 3 farkla sahadan ayrıldı: 1 - 4.