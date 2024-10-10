Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Erciyes 38 FSK ile Orduspor 1967 SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERCİYES 38 FSK - ORDUSPOR 1967 SK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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