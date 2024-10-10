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Haberler Futbol

Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Erciyes 38 FSK ile Orduspor 1967 SK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 11:30
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Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Erciyes 38 FSK ile Orduspor 1967 SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERCİYES 38 FSK - ORDUSPOR 1967 SK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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