Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Büyükçekmece Tepecikspor ile Serik Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - SERİK BELEDİYESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...