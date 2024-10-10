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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽Bugün hangi maçlar var? 10 Ekim Perşembe günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 10 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 09:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽Bugün hangi maçlar var? 10 Ekim Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Osmaniyespor FK - Diyarbekir Spor (ASpor)

14:00 Bulvarspor - İnegölspor

14:00 Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor

14:00 Türk Metal 1963 - Pazarspor

15:00 Uşak Spor A.Ş. Bursaspor (ASpor)

19:00 Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK (ASpor)

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 2

21:45 İtalya - Belçika (TV 8,5)

21:45 İsrail - Fransa (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2

21:45 İngiltere - Yunanistan (Exxen)

21:45 Finlandiya - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen, S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 3

21:45 Norveç - Slovenya (Exxen)

21:45 Avusturya - Kazakistan (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 4

19:00 Letonya - Kuzey Makedonya (TV 8,5)

21:45 Faroe Adaları - Ermenistan (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 1

21:45 Cebelitarık - San Marino (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 2

19:00 Moldova - Andorra (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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