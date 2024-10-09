Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSMANİYESPOR FK - DİYARBEKİRSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

OSMANİYESPOR FK - DİYARBEKİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

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