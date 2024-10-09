Faroe Adaları - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Faroe Adaları - Ermenistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Faroe Adaları ile Ermenistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Faroe Adaları - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FAROE ADALARI - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Faroe Adaları - Ermenistan maçı 10 Ekim Perşembe günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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