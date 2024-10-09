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Haberler Futbol

Cebelitarık - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Cebelitarık ile San Marino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cebelitarık - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 16:10
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Cebelitarık - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Cebelitarık - San Marino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cebelitarık ile San Marino karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Cebelitarık - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEBELİTARIK - SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cebelitarık - San Marino maçı 10 Ekim Perşembe günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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