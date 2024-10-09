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Haberler Futbol

Bulvarspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bulvarspor ile İnegölspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bulvarspor - İnegölspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 12:10
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Bulvarspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Bulvarspor - İnegölspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Bulvarspor ile İnegölspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bulvarspor - İnegölspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULVARSPOR - İNEGÖLSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bulvarspor - İnegölspor maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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