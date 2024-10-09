BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽Bugün hangi maçlar var? 9 Ekim Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Ekim Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
9 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye Kupası
13:00 23 Elazığ Futbol Kulübü - Polatlı 1926 Spor
13:00 Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü (ASpor)
13:00 Artvin Hopaspor - Belediye Derincespor
13:30 Ağrı 1970 Spor - Arnavutköy Belediye
14:00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Bucak Bld.Oğuzhanspor
14:00 Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat SK
14:00 Bayburt Özel İdare Spor - Bergama Sportif FAŞ
14:00 Beykoz Anadolu - Tire 2021 FK
14:00 Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor
14:00 Bitlis Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet SK
14:00 Ergene Velimeşe - Çankaya SK
14:00 Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor
14:00 Fatsa Belediyespor - Silifke Belediye Spor
14:00 K.Çekmece Sinopspor - Altınordu
14:00 Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947
14:00 Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK
14:00 Muğlaspor - Sarıyer
14:00 Nazilli Belediyespor - Somaspor
14:00 Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediyespor
14:00 Yozgat Bld.Bozokspor - Kırklarelispor
14:00 Çayelispor - Yeşil Yalova FK
15:00 Altay - Karaman Futbol Kulübü (ASpor)
19:00 Giresunspor - Viranşehir Belediyespor (ASpor)
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