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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽Bugün hangi maçlar var? 9 Ekim Çarşamba günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 9 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 10:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽Bugün hangi maçlar var? 9 Ekim Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Ekim Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 23 Elazığ Futbol Kulübü - Polatlı 1926 Spor

13:00 Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü (ASpor)

13:00 Artvin Hopaspor - Belediye Derincespor

13:30 Ağrı 1970 Spor - Arnavutköy Belediye

14:00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Bucak Bld.Oğuzhanspor

14:00 Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat SK

14:00 Bayburt Özel İdare Spor - Bergama Sportif FAŞ

14:00 Beykoz Anadolu - Tire 2021 FK

14:00 Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor

14:00 Bitlis Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet SK

14:00 Ergene Velimeşe - Çankaya SK

14:00 Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor

14:00 Fatsa Belediyespor - Silifke Belediye Spor

14:00 K.Çekmece Sinopspor - Altınordu

14:00 Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947

14:00 Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK

14:00 Muğlaspor - Sarıyer

14:00 Nazilli Belediyespor - Somaspor

14:00 Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediyespor

14:00 Yozgat Bld.Bozokspor - Kırklarelispor

14:00 Çayelispor - Yeşil Yalova FK

15:00 Altay - Karaman Futbol Kulübü (ASpor)

19:00 Giresunspor - Viranşehir Belediyespor (ASpor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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