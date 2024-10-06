TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI 2024 | Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, biletleri nasıl alınır?

Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Bilet satışı ile ilgili araştırmalar hız kazanırken Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, biletleri nasıl alınır? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından yayınlanacak.

Biletlerin "www.passo.com.tr" internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama'dan tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabileceği aktarıldı.

Yapılan açıklamadan şu ifadelere yer verildi:

Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama'dan, tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecektir. Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama'dan, tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecektir. Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

BATI ALT TRİBÜN BLOKLARI - ₺500,00

DOĞU ALT TRİBÜN BLOKLARI - ₺500,00

BATI ÜST TRİBÜN BLOKLARI - ₺500,00

DOĞU ÜST TRİBÜN BLOKLARI - ₺500,00

GÜNEY ALT KALE ARKASI BLOKLARI - ₺250,00

GÜNEY ÜST KALE ARKASI BLOKLARI - ₺250,00

KUZEY ALT KALE ARKASI BLOKLARI - ₺250,00

KUZEY ÜST KALE ARKASI BLOKLARI - ₺250,00