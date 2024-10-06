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Haberler Futbol

MAXİM’DEN GÖZDAĞI

Futbola dair son gelişmeler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 06:50
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MAXİM’DEN GÖZDAĞI

Gaziantep FK'nin Rumen futbolcusu Maxim, Süper Lig'de bugün Beşiktaş ile yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Maxim, galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini vurguladı.

BERTUĞ'DAN İLK GOL

İSPANYA La Liga'da Getafe'deki milli santrforumuz Bertuğ Yıldırım, 7. maçında golle tanıştı. Osasuna'yla evinde 1-1 berabere kalan Getafe'de 22 yaşındaki forvetimiz, 21'de takımını öne geçiren golü attı.

LIVERPOOL DOLU DİZGİN

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, deplasmanda C.Palace'ı 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, Jota'nın 9. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı. Liverpool, 7 haftada 6 galibiyetle puanını 18 yaptı.

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