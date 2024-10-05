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Gullit’ten Zirkzee’ye eleştiri
Gullit, yaz transfer döneminde Bologna'dan Manchester United'a transfer olan Zirkzee için yaptığı açıklamada, "Zirkzee, Milan'a transfer olmalıydı. Serie A ve Milan gibi üst düzey bir kulüpte geçireceği birkaç sezon gelişimi için idealdi. Şimdi çok fazla sorunu olan bir takımda oynuyor ve bu gelişimine yardımcı olmuyor. Umarım bu durumu düzeltebilir" dedi.
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