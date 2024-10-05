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Haberler Futbol

Gullit’ten Zirkzee’ye eleştiri

Gullit, yaz transfer döneminde Bologna'dan Manchester United'a transfer olan Zirkzee için yaptığı açıklamada, "Zirkzee, Milan'a transfer olmalıydı. Serie A ve Milan gibi üst düzey bir kulüpte geçireceği birkaç sezon gelişimi için idealdi. Şimdi çok fazla sorunu olan bir takımda oynuyor ve bu gelişimine yardımcı olmuyor. Umarım bu durumu düzeltebilir" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Gullit’ten Zirkzee’ye eleştiri
Gullit, yaz transfer döneminde Bologna'dan Manchester United'a transfer olan Zirkzee için yaptığı açıklamada, "Zirkzee, Milan'a transfer olmalıydı. Serie A ve Milan gibi üst düzey bir kulüpte geçireceği birkaç sezon gelişimi için idealdi. Şimdi çok fazla sorunu olan bir takımda oynuyor ve bu gelişimine yardımcı olmuyor. Umarım bu durumu düzeltebilir" dedi.
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