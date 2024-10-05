BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün hangi maçlar var? 5 Ekim Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
5 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Kasımpaşa - Bodrum FK (beIN Sports 1)
16:00 Göztepe - Sivasspor (beIN Sports 1)
19:00 Hatayspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)
19:00 Başakşehir FK - Kayserispor (beIN Sports 2)
1. Lig
13:30 Ümraniyespor - Bandırmaspor (TRT Tabii)
16:00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (TRT Spor)
19:00 Fatih Karagümrük - Sakaryaspor (TRT Spor)
19:00 Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii)
Premier Lig
14:30 Crystal Palace - Liverpool
17:00 West Ham United - Ipswich Town
17:00 Brentford - Wolverhampton
17:00 Manchester City - Fulham
17:00 Leicester City - Bournemouth
17:00 Arsenal - Southampton
19:30 Everton - Newcastle United
LaLiga
15:00 Espanyol - Mallorca
17:15 Getafe - Osasuna
19:30 Valladolid - Rayo Vallecano
19:30 Las Palmas - Celta Vigo
22:00 Real Madrid - Villarreal
Serie A
16:00 Udinese - Lecce
19:00 Atalanta - Genoa
21:45 Inter - Torino
Ligue 1
18:00 Saint-Etienne - Auxerre
20:00 Lille - Toulouse
22:00 Rennes - Monaco
Bundesliga
16:30 Union Berlin - Borussia Dortmund
16:30 Bayer Leverkusen - Holstein Kiel
16:30 Werder Bremen - Freiburg
16:30 Bochum - Wolfsburg
19:30 St. Pauli - Mainz 05
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