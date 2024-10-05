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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün hangi maçlar var? 5 Ekim Cumartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 5 Ekim Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün hangi maçlar var? 5 Ekim Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - Bodrum FK (beIN Sports 1)

16:00 Göztepe - Sivasspor (beIN Sports 1)

19:00 Hatayspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

19:00 Başakşehir FK - Kayserispor (beIN Sports 2)

1. Lig

13:30 Ümraniyespor - Bandırmaspor (TRT Tabii)

16:00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (TRT Spor)

19:00 Fatih Karagümrük - Sakaryaspor (TRT Spor)

19:00 Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii)

Premier Lig

14:30 Crystal Palace - Liverpool

17:00 West Ham United - Ipswich Town

17:00 Brentford - Wolverhampton

17:00 Manchester City - Fulham

17:00 Leicester City - Bournemouth

17:00 Arsenal - Southampton

19:30 Everton - Newcastle United

LaLiga

15:00 Espanyol - Mallorca

17:15 Getafe - Osasuna

19:30 Valladolid - Rayo Vallecano

19:30 Las Palmas - Celta Vigo

22:00 Real Madrid - Villarreal

Serie A

16:00 Udinese - Lecce

19:00 Atalanta - Genoa

21:45 Inter - Torino

Ligue 1

18:00 Saint-Etienne - Auxerre

20:00 Lille - Toulouse

22:00 Rennes - Monaco

Bundesliga

16:30 Union Berlin - Borussia Dortmund

16:30 Bayer Leverkusen - Holstein Kiel

16:30 Werder Bremen - Freiburg

16:30 Bochum - Wolfsburg

19:30 St. Pauli - Mainz 05

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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