Durdurulamaz Kerem

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, sahasında İspanyol devi Atletico Madrid'i 4-0 yenerken gol perdesini Kerem Aktürkoğlu açtı, Orkun Kökçü de penaltıdan sonucu ilan etti. Aktürkoğlu, Portekiz ekibi ile çıktığı 5 maçta 4 gol ve 2 asiste ulaşırken, milli yıldızlarımızın müthiş performansı Avrupa basınında da manşetlerde yer aldı.

GLORİOSO 1904, Kerem Aktürkoğlu için "Durdurulamaz" manşetini atarken, İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, "Gol kaçırmayan Kerem Aktürkoğlu" başlığını kullandı. Portekiz'in en prestijli spor gazetelerinden Record, "Kerem seriyi uzattı", A Bola, "Topla tehlikeli" manşetini kullanıp Kerem Aktürkoğlu'nu sayfalarında övdü.