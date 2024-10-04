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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün hangi maçlar var? 4 Ekim Cuma günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 4 Ekim Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 08:25 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 08:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün hangi maçlar var? 4 Ekim Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Çorum FK - Iğdır FK (TRT Tabii)

20:00 Erzurumspor FK - Boluspor (TRT Spor)

LaLiga

22:00 Leganes - Valencia

Serie A

19:30 Napoli - Como

21:45 Hellas Verona - Venezia

Ligue 1

21:45 Marsilya - Angers

Bundesliga

21:30 Augsburg - Mönchengladbach

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:00 Al Khaleej - Al Kholood

18:15 Al Riyadh - Al-Qadsiah

21:00 Damac FC - Al Shabab Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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