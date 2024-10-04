BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün hangi maçlar var? 4 Ekim Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
4 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor (beIN Sports 1)
1. Lig
20:00 Çorum FK - Iğdır FK (TRT Tabii)
20:00 Erzurumspor FK - Boluspor (TRT Spor)
LaLiga
Serie A
21:45 Hellas Verona - Venezia
Ligue 1
21:45 Marsilya - Angers
Bundesliga
21:30 Augsburg - Mönchengladbach
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:00 Al Khaleej - Al Kholood
18:15 Al Riyadh - Al-Qadsiah
21:00 Damac FC - Al Shabab Riyadh
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