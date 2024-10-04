Al Taawon - Al Fateh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 6. hafta maçında Al Taawon ile Al Fateh kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Taawon - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL FATEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Taawon - Al Fateh maçı 5 Ekim Cumartesi günü TSİ saat 18.25'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.