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Haberler Futbol

Ziraat Bankası ve Mastercard'ın tanıtımında Lionel Messi yer aldı

Ziraat Bankası, Mastercard ile gücünü birleştirerek yıldız futbolcu Lionel Messi'yi Bankkart tanıtımına dahil etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 14:10
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Ziraat Bankası ve Mastercard'ın tanıtımında Lionel Messi yer aldı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Bankkart markasıyla müşterilerine yenilikçi ve ayrıcalıklı bir deneyim sunarken, Mastercard'ın global sponsorluk haklarını elinde bulundurduğu değerlerinden biri olan Messi'nin global imajı aracılığıyla Bankkart ve Bankkart Mobil'in sunduğu avantajların daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Geniş ürün özellikleri ile kredi kartı ve banka kartı uygulamalarını tek kartta birleştirerek kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatan Bankkart, temassız ve mobil ödeme özellikleriyle de ödemeleri hızlandırarak kolaylaştırıyor.

"KARŞILIKSIZ OLARAK BANKKART'IN KULLANIMINA SUNULDU"

Ziraat Bankası açıklamasında, "Bankkart markamız, relansmanını yaptığımız 2018 yılından günümüze ödeme sistemlerinde önemli bir yer edindi. Ülkemizin en yaygın üye işyeri ağına ve kredi kartı-banka kartı toplamında 60 milyona yakın kart adedine ulaştı. Kurumsal ve bireysel kartlarımızın sunduğu çok sayıda ürün özelliği müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Yakın zamanda müşterilerimize ulaşmaya başlayan ve sunduğu değer önerileri ile sektörde çok ayrı bir yer edinen yeni kart ürünümüz Bankkart Prestij ile daha da iyi seviyelere geleceğimize inanıyoruz. Lionel Messi ile olan Bankkart kampanyası için Mastercard'a teşekkür ediyoruz. Mastercard, Lionel Messi ile olan global sponsorluk anlaşmaları gereği ellerinde bulundurdukları hakları Türkiye'de, karşılıksız olarak Bankkart'ın kullanımına sundu. Mastercard'ın kıymetli destekleriyle gerçekleşen Bankkart Lionel Messi iletişiminin, markamızın sunduğu tüm avantajların farkındalığının artmasına büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Türkiye'nin en büyük finansal markası olan Ziraat Finans Grubu'nun Bankkart markası ile Messi'nin bir araya geldiği bu iş birliği bizleri heyecanlandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal da "Mastercard'ın global sponsorluk anlaşmalarını ülkemizde yenilikçi pazarlama iletişim projeleri çerçevesinde sunuyoruz. Ziraat Bankası ile gerçekleştirdiğimiz Mastercard Bankkart kampanyasında, sponsorluk haklarını elimizde bulundurduğumuz Lionel Messi'yi global sponsorluk varlıklarımızdan biri olarak konumlandırıyoruz. Bu çalışma, ülkemizde yaratılan değerlerin global arenada yankı bulmasını sağlarken, Ziraat Bankası ile uzun soluklu stratejik iş birliğimizi daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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