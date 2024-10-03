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Haberler Futbol

Orkun Kökçü: Artık Benfica'da oynamayı seviyorum

Portekiz'in Benfica takımında ikinci sezonunu geçiren ve geçen sezon Alman çalıştırıcı Roger Schmidt yönetimindeki ekipte az süre alıp kendini gösterme fırsatı bulamayan milli futbolcu Orkun Kökçü, yeni teknik direktör Bruno Lage ile parladı. 23 yaşındaki oyuncu, karşılaşma sonrasında Sport TV'ye verdiği demeçte, "Artık Benfica'da oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim." dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 10:52
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Orkun Kökçü: Artık Benfica'da oynamayı seviyorum

Portekizli teknik direktör Lage'in 5 Eylül'de Schmidt'in yerine Benfica'nın başına geçmesinden sonra ilk 11'in değişmeyen futbolculardan biri olan Orkun, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Atletico Madrid takımına karşı kazanılan 4-0'lık maçın da en iyi futbolcusu seçildi.

Benfica'nın son golünü penaltıdan atan 23 yaşındaki oyuncu, karşılaşma sonrasında Sport TV'ye verdiği demeçte, "Artık Benfica'da oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim." dedi.

Orkun Kökçü, "Elbette çok mutluyum çünkü geçen yıl zor anlar yaşadım ve şimdi Benfica'da oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Harika bir takımımız, teknik ekibimiz var. Çok önemli ve güzel bir galibiyet aldık. Şimdi lig maçına odaklanacağız." dedi.

Portekiz basınının sürekli olarak kendisine eski teknik direktör Schmidt'i sormasıyla ilgili "Artık eski teknik direktörle ilgili kötü söz söylemek istemiyorum, geleceğe odaklanıyorum." diyen genç futbolcu, Bruno Lage'nin getirdiği sistemde oynamayı sevdiğini vurguladı.

Her futbolcu gibi kendisinin de hırslı olduğunu ama maç maç konsantre olup geleceğe baktığını aktaran Orkun Kökçü, verdikleri destekten dolayı Benficalı taraftarlara da teşekkür etti.

Diğer yandan Portekiz basını, Benfica'nın Atletico Madrid karşısında aldığı farklı galibiyetle "bayram gibi bir gece yaşadığını" yazarak, gecenin baş aktörleri arasında Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da olduğunu belirtti.

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