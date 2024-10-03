Damac FC - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damac FC - Al Shabab Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Damac FC ile Al Shabab Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Damac FC - Al Shabab Riyadh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Damac FC - Al Shabab Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Damac FC - Al Shabab Riyadh maçı 4 Ekim Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.