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Al Riyadh - Al Quadisiya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 6. haftasında Al Riyadh ile Al Quadisiya karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Riyadh - Al Quadisiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 15:20
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Al Riyadh - Al Quadisiya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh - Al Quadisiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Riyadh ile Al Quadisiya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Riyadh - Al Quadisiya ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Riyadh - Al Quadisiya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Riyadh - Al Quadisiya maçı 4 Ekim Cuma günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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