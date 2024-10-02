BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Ekim Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi

17:30 Rams Başakşehir - Rapid Wien (TRT 1)

17:30 V. Guimaraes - NK Celje

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Girona - Feyenoord (TRT Spor)

19:45 Shakhtar D. - Atalanta (tabii Spor)

22:00Aston Villa - Bayern Münih (tabii Spor)

22:00 Benfica - Atletico Madrid (tabii Spor)

22:00 D. Zagreb - Monaco (tabii Spor)

22:00 Leipzig - Juventus (tabii Spor)

22:00 Lille - Real Madrid (tabii Spor)

22:00 Liverpool - Bologna (TRT 1)

22:00 Sturm Graz - Club Brugge (tabii Spor)

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