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Haberler Futbol

Al Okhdood - Al Ittihad maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Okhdood ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Al Okhdood - Al Ittihad maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 16:00
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Al Okhdood - Al Ittihad maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Okhdood - Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Okhdood ile Al Ittihad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Okhdood - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL OKHDOOD - AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Okhdood - Al Ittihad maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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