ŞİFRESİZ MAÇLAR 1 EKİM | TRT Spor, TRT 1 yayın akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak 4 müsabaka TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Futbol severlerin yakından takip ettiği karşılaşmaların tüm detayları ve TRT Spor, TRT 1 yayın akışı haberimizde...

ŞİFRESİZ MAÇLAR LİSTESİ 2024

1 EKİM SALI

19:45 Salzburg - Brest (TRT Spor)

22:00 Barcelona - Young Boys (TRT Spor)

2 EKİM ÇARŞAMBA

19:45 Girona - Feyenoord (TRT Spor)

22:00 Liverpool - Bologna (TRT 1)

TRT 1 YAYIN AKIŞI (2 EKİM 2024)

06.20 Şehirden Uzakta

10.30 Alişan ile Gülümse Hayata

13.15 Seksenler

13.15 Gönül Dağı

16.05 Lingo Türkiye

17.30 Başakşehir-Rapid Wien | UEFA Avrupa Konferans Ligi

19.30 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22.00 Liverpool-Bologna | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

TRT SPOR YAYIN AKIŞI (1 EKİM 2024)

09:15 Trendyol 1. Lig Özetler

09:45 Trendyol Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 Trendyol 1. Lig Goller

11:00 Spor Manşet

12:00 Gün Ortası

13:00 Muhabir Saati

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Trendyol Süper Lig Özetler

16:00 Hedef Süper Lig

17:30 Spor Merkezi

18:30 Avrupa Stüdyosu

19:45 Salzburg - Brest

21:45 Avrupa'dan Futbol

22:00 Barcelona - Young Boys

TRT SPOR YAYIN AKIŞI (2 EKİM 2024)

09:15 Belçika Pro Lig Özetler

09:40 Portekiz Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:20 Trendyol Süper Lig Goller

12:30 Gün Ortası

13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:30 Dünyadan Spor

18:00 Spor Merkezi

18:45Avrupa Stüdyosu

19:45 Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşmasıgırona - Feyenoord

21:45 Uefa Avrupa Ligi En Güzel Goller

22:00 Aktüel Futbol