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Haberler Futbol

ŞİFRESİZ MAÇLAR 1 EKİM | TRT Spor, TRT 1 yayın akışı

UEFA Şampiyonlar ligi maçları devam ediyor. Taraftarlar nefes kesen mücadeleleri izlemek için araştırmalara başladı. Karşılaşmalar TRT Spor ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Şifresiz maçlar listesi ile TRT Spor, TRT 1 yayın akışını sizler için derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 13:00
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ŞİFRESİZ MAÇLAR 1 EKİM | TRT Spor, TRT 1 yayın akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak 4 müsabaka TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Futbol severlerin yakından takip ettiği karşılaşmaların tüm detayları ve TRT Spor, TRT 1 yayın akışı haberimizde...

ŞİFRESİZ MAÇLAR LİSTESİ 2024

1 EKİM SALI

19:45 Salzburg - Brest (TRT Spor)

22:00 Barcelona - Young Boys (TRT Spor)

2 EKİM ÇARŞAMBA

19:45 Girona - Feyenoord (TRT Spor)

22:00 Liverpool - Bologna (TRT 1)

TRT 1 YAYIN AKIŞI (2 EKİM 2024)

06.20 Şehirden Uzakta

10.30 Alişan ile Gülümse Hayata

13.15 Seksenler

13.15 Gönül Dağı

16.05 Lingo Türkiye

17.30 Başakşehir-Rapid Wien | UEFA Avrupa Konferans Ligi

19.30 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22.00 Liverpool-Bologna | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

TRT SPOR YAYIN AKIŞI (1 EKİM 2024)

09:15 Trendyol 1. Lig Özetler

09:45 Trendyol Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 Trendyol 1. Lig Goller

11:00 Spor Manşet

12:00 Gün Ortası

13:00 Muhabir Saati

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Trendyol Süper Lig Özetler

16:00 Hedef Süper Lig

17:30 Spor Merkezi

18:30 Avrupa Stüdyosu

19:45 Salzburg - Brest

21:45 Avrupa'dan Futbol

22:00 Barcelona - Young Boys

TRT SPOR YAYIN AKIŞI (2 EKİM 2024)

09:15 Belçika Pro Lig Özetler

09:40 Portekiz Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:20 Trendyol Süper Lig Goller

12:30 Gün Ortası

13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:30 Dünyadan Spor

18:00 Spor Merkezi

18:45Avrupa Stüdyosu

19:45 Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşmasıgırona - Feyenoord

21:45 Uefa Avrupa Ligi En Güzel Goller

22:00 Aktüel Futbol

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