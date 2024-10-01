ŞİFRESİZ MAÇLAR 1 EKİM | TRT Spor, TRT 1 yayın akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak 4 müsabaka TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Futbol severlerin yakından takip ettiği karşılaşmaların tüm detayları ve TRT Spor, TRT 1 yayın akışı haberimizde...
ŞİFRESİZ MAÇLAR LİSTESİ 2024
1 EKİM SALI
19:45 Salzburg - Brest (TRT Spor)
22:00 Barcelona - Young Boys (TRT Spor)
2 EKİM ÇARŞAMBA
19:45 Girona - Feyenoord (TRT Spor)
22:00 Liverpool - Bologna (TRT 1)
TRT 1 YAYIN AKIŞI (2 EKİM 2024)
06.20 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan ile Gülümse Hayata
13.15 Seksenler
13.15 Gönül Dağı
16.05 Lingo Türkiye
17.30 Başakşehir-Rapid Wien | UEFA Avrupa Konferans Ligi
19.30 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22.00 Liverpool-Bologna | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
TRT SPOR YAYIN AKIŞI (1 EKİM 2024)
09:15 Trendyol 1. Lig Özetler
09:45 Trendyol Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Trendyol 1. Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:00 Gün Ortası
13:00 Muhabir Saati
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Trendyol Süper Lig Özetler
16:00 Hedef Süper Lig
17:30 Spor Merkezi
18:30 Avrupa Stüdyosu
19:45 Salzburg - Brest
21:45 Avrupa'dan Futbol
22:00 Barcelona - Young Boys
TRT SPOR YAYIN AKIŞI (2 EKİM 2024)
09:15 Belçika Pro Lig Özetler
09:40 Portekiz Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:20 Trendyol Süper Lig Goller
12:30 Gün Ortası
13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:30 Dünyadan Spor
18:00 Spor Merkezi
18:45Avrupa Stüdyosu
19:45 Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşmasıgırona - Feyenoord
21:45 Uefa Avrupa Ligi En Güzel Goller
22:00 Aktüel Futbol