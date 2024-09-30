BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Karagümrük - İstanbulspor (beIN Sports Max 1, tabii Spor 6)

20:00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor (TRT Spor, beIN Sports 2)

Premier Lig

22:00 Bournemouth - Southampton (beIN Sports 3)

LaLiga

22:00 Villarreal - Las Palmas (S Sport Plus, S Sport)

Serie A

21:45 Parma - Calcio (S Sport Plus, S Sport 2)

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