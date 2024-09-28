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Haberler Futbol

Mehmet Topal: Romanya'nn bütçesi en düşük 2-3 kulübünden biriyiz!

Romanya 2. Lig ekiplerinden Petrolul Ploiești'yi çalıştıran Mehmet Topal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Topal çalıştırdığı takım hakkında dikkat çeken bilgilere yer verdi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 16:32
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Mehmet Topal: Romanya'nn bütçesi en düşük 2-3 kulübünden biriyiz!

Romanya 2. Lig ekiplerinden Petrolul Ploiești'yi çalıştıran Mehmet Topal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Topal çalıştırdığı takım hakkında dikkat çeken bilgilere yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Romanya'nın bütçesi en düşük 2-3 kulübünden biriyiz. Nokta atışı transferler yaptık. Genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlayıp güzel bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

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