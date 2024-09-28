  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 28 Eylül Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Samsunspor - Göztepe (beIN Sports 1)

19:00 Alanyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

19:00 Galatasaray - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Bandırmaspor - MKE Ankaragücü

19:00 Boluspor - Manisa FK

19:00 Gençlerbirliği - Keçiörengücü

Premier Lig

14:30 Newcastle United - Manchester City

17:00 Brentford - West Ham United

17:00 Nottingham Forest - Fulham

17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion

17:00 Everton - Crystal Palace

17:00 Arsenal - Leicester City

19:30 Wolverhampton - Liverpool

LaLiga

15:00 Getafe - Deportivo Alaves

17:15 Rayo Vallecano - Leganes

19:30 Real Sociedad - Valencia

22:00 Osasuna - Barcelona

Serie A

16:00 Udinese - Inter

19:00 Genoa - Juventus

21:45 Bologna - Atalanta

Ligue 1

18:00 Lens - Nice

20:00 Le Havre - Lille

22:00 Monaco - Montpellier

Bundesliga

16:30 Mainz 05 - Heidenheim

16:30 RB Leipzig - Augsburg

16:30 Mönchengladbach - Union Berlin

16:30 Freiburg - St. Pauli

16:30 Wolfsburg - Stuttgart

19:30 Bayern Münih - Bayer Leverkusen

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:10 Al Fateh - Al Akhdoud

18:45 Al Orubah - Damac FC

21:00 Al Kholood - Al Hilal Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de yeni dönem!
Osimhen gönülden bağlandı!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’e şok, Arda Güler’e müjde! Carlo Ancelotti kararını verdi: Madrid derbisinde…
Serhat Akın'ı Ali Koç mu vurdurdu: Bunlar 'Escobar' tekniği
G.Saray rekor için sahada! İşte muhtemel 11
Beşiktaş'ta Hummels heyecanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Cumartesi Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Cumartesi 08:14
Bülent Uygun: İyi mücadele ettik fakat talihsiz bir gol dengemizi bozdu Bülent Uygun: İyi mücadele ettik fakat talihsiz bir gol dengemizi bozdu 00:32
Şenol Güneş'ten motivasyon sözleri! Şenol Güneş'ten motivasyon sözleri! 00:21
Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar! Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar! 00:10
Trabzonspor Bankalar Birliği borcunu kapattı! Trabzonspor Bankalar Birliği borcunu kapattı! 00:10
Buruk o futbolcuları kızağa çekecek! Osimhen ve Icardi... Buruk o futbolcuları kızağa çekecek! Osimhen ve Icardi... 00:10
Daha Eski
RAMS Başakşehir 3 puanı kaptı! RAMS Başakşehir 3 puanı kaptı! 00:10
'F.Bahçe 25 dakika boyunca...' 'F.Bahçe 25 dakika boyunca...' 00:10
Osimhen G.Saray'da bir ilki yaşadı! Osimhen G.Saray'da bir ilki yaşadı! 00:10
Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! 00:10
Çakar'dan o yıldız için sert sözler! Çakar'dan o yıldız için sert sözler! 00:10
Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! 00:10