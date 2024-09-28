BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
28 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Samsunspor - Göztepe (beIN Sports 1)
19:00 Alanyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
19:00 Galatasaray - Kasımpaşa (beIN Sports 1)
1. Lig
16:00 Bandırmaspor - MKE Ankaragücü
19:00 Gençlerbirliği - Keçiörengücü
Premier Lig
14:30 Newcastle United - Manchester City
17:00 Brentford - West Ham United
17:00 Nottingham Forest - Fulham
17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion
17:00 Everton - Crystal Palace
17:00 Arsenal - Leicester City
19:30 Wolverhampton - Liverpool
LaLiga
15:00 Getafe - Deportivo Alaves
17:15 Rayo Vallecano - Leganes
19:30 Real Sociedad - Valencia
22:00 Osasuna - Barcelona
Serie A
16:00 Udinese - Inter
19:00 Genoa - Juventus
21:45 Bologna - Atalanta
Ligue 1
18:00 Lens - Nice
20:00 Le Havre - Lille
22:00 Monaco - Montpellier
Bundesliga
16:30 Mainz 05 - Heidenheim
16:30 RB Leipzig - Augsburg
16:30 Mönchengladbach - Union Berlin
16:30 Freiburg - St. Pauli
16:30 Wolfsburg - Stuttgart
19:30 Bayern Münih - Bayer Leverkusen
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:10 Al Fateh - Al Akhdoud
18:45 Al Orubah - Damac FC
21:00 Al Kholood - Al Hilal Riyadh
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