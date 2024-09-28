BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Samsunspor - Göztepe (beIN Sports 1)

19:00 Alanyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

19:00 Galatasaray - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Bandırmaspor - MKE Ankaragücü

19:00 Boluspor - Manisa FK

19:00 Gençlerbirliği - Keçiörengücü

Premier Lig

14:30 Newcastle United - Manchester City

17:00 Brentford - West Ham United

17:00 Nottingham Forest - Fulham

17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion

17:00 Everton - Crystal Palace

17:00 Arsenal - Leicester City

19:30 Wolverhampton - Liverpool

LaLiga

15:00 Getafe - Deportivo Alaves

17:15 Rayo Vallecano - Leganes

19:30 Real Sociedad - Valencia

22:00 Osasuna - Barcelona

Serie A

16:00 Udinese - Inter

19:00 Genoa - Juventus

21:45 Bologna - Atalanta

Ligue 1

18:00 Lens - Nice

20:00 Le Havre - Lille

22:00 Monaco - Montpellier

Bundesliga

16:30 Mainz 05 - Heidenheim

16:30 RB Leipzig - Augsburg

16:30 Mönchengladbach - Union Berlin

16:30 Freiburg - St. Pauli

16:30 Wolfsburg - Stuttgart

19:30 Bayern Münih - Bayer Leverkusen

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:10 Al Fateh - Al Akhdoud

18:45 Al Orubah - Damac FC

21:00 Al Kholood - Al Hilal Riyadh

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