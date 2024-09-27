BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Eylül Cuma bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Sivasspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Iğdır FK - Erzurumspor FK (TRT Spor)

LaLiga

22:00 Valladolid - Mallorca (S Sport, S Sport Plus)

Serie A

21:45 Milan - Lecce (S Sport 2, S Sport Plus)

Ligue 1

20:00 Auxerre - Brest (beIN Sports 3)

22:00 PSG - Rennes (beIN Sports 3)

Bundesliga

21:30 Borussia Dortmund - Bochum (beIN Sports 4, TiviBu Spor 1)

Pro Lig

18:20 Al Nassr - Al Wahda (S Sport Plus, TRT Tabii Spor 1)

21:00 Al-Qadsiah - Al Ahli Jeddah (TRT Tabii Spor 2)

21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...