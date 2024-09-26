BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

19:45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (TRT 1)

19:45 Malmö FF - Rangers

22:00 FCSB - Rigas Skola

22:00 Ajax - Beşiktaş (TRT 1)

22:00 Sporting Braga - Maccabi Tel Aviv

22:00 Roma - Athletic Bilbao

22:00 Lyon - Olympiakos

22:00 Tottenham - Karabağ

22:00 Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen

LaLiga

20:00 Las Palmas - Real Betis

20:00 Espanyol - Villarreal

22:00 Celta Vigo - Atletico Madrid

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...