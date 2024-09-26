BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
26 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
19:45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (TRT 1)
22:00 FCSB - Rigas Skola
22:00 Sporting Braga - Maccabi Tel Aviv
22:00 Roma - Athletic Bilbao
22:00 Lyon - Olympiakos
22:00 Tottenham - Karabağ
22:00 Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen
LaLiga
20:00 Las Palmas - Real Betis
20:00 Espanyol - Villarreal
22:00 Celta Vigo - Atletico Madrid
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