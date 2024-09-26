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Haberler Futbol

Al Nassr - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 5. haftasında Al Nassr ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Nassr - Al Wahda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 14:40 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 14:40
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Al Nassr - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Wahda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Al Wahda ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Al Wahda MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Wahda maçı 27 Eylül Cuma günü saat 18.20'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

AL NASSR - AL WAHDA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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