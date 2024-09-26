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Al Ittihad Jeddah - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 5. haftasında Al Ittihad-Jeddah ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 14:50 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 14:50
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Al Ittihad Jeddah - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad-Jeddah ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej maçı 27 Eylül Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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