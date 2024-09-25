Sihirli değnek

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve arkadaşları Boavista deplasmanından 3-0'lık zaferle döndü. Maça yine damga vuran Kerem Aktürkoğlu-Orkun Kökçü ikilisi oldu. Maçta iki asist yapan 25 yaşındaki yıldızımız Aktürkoğlu, asistlerinden birisini de diğer yıldızımız Kökçü'ye yaptı. Portekiz basını da Kerem Aktürkoğlu'na methiyeler düzdü: Aktürkoğlu, Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı. İlk yarıda tam anlamıyla 'alev alan' 17 numara, Benfica'nın ilk golü için Pavlidis'e asist yaptı. Kerem ardından Orkun'un golünde de pası veren isimdi.

SİHİRLİ BİR DEĞNEK DEĞMİŞ GİBİ

A BOLA, Kerem Aktürkoğlu için, "Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi" manşetini atarak, "Harry Potter iki asistle büyüledi. Aktürkoğlu yine Kırmızılar'ın galibiyetinde belirleyici oldu ve bu kez iki gol attırarak cömert bir rol oynadı. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, 59'da büyük bir gol fırsatını kaçırdı ama sonrasında Boavista'nın golünü önledi" ifadelerine yer verdi. Noticiasominuto da Kerem ve Orkun için "Türk hamamına çevirdi" başlığını kullandı.

İKİ YILDIZIMIZ 10 GOLE ETKİ ETTİ

Benfica ile 3. maçına Boavista karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis ve Orkun Kökçü'nün gollerinde asist yaparak 2 gol ve 2 asiste ulaştı. Milli futbolcularımız Aktürkoğlu ve Kökçü, toplamda 10 gole etki ederek Portekiz temsilcisine büyük katkı sağladı.

KEREM'İN SANATÇILIĞI

A BOLA yazarı Delgado, Kerem Aktürkoğlu'nu övdü. Delgado, "Aktürkoğlu'nun sanatçılığına; neşesini yeniden kazanan ve bayrağı devralan, Schmidt'in onun için söylediği ve ondan alamadığı her şeyi haklı çıkaran Kökçü'nün yeniden doğuşuna hayranlık duyuyorum" diye konuştu.