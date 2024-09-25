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Haberler Futbol

Raphael Varane'dan futbolu bırakma kararı!

Son dakika spor haberleri: Sezon başında italyan ekibi Como'ya transfer olan Raphael Varane'dan futbolu bırakma kararı aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 10:39
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Raphael Varane'dan futbolu bırakma kararı!

Sezon başındaComo ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki Raphael Varane futbolu bırakma kararı aldı.

Varane'ın bu kararı almasının nedeni son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle emeklilik kararı aldığı belirtildi.

RAPHAEL VARANE FUTBOLA VEDA EDİYOR

Le Parisien'de yer alan haberde oyuncunun sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

JOSE MOURINHO, REAL MADRID'E TRANSFER ETTİRMİŞTİ

Futbola Lens altyapısında başlayan Raphael Varane, 2011'de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'e 11 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Fransız stoper 10 yıllık Real Madrid macerasının ardından 40 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

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