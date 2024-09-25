Orkun’dan 6 gole katkı

By sezon Benfica formasıyla 6'sı Portekiz Süper Ligi ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 7 maça çıkan milli yıldızımız Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiyle coştu ve toplam 6 gole etki etti. Şampiyonlar Ligi'nde Kerem'le birlikte Kızılyıldız ağlarını havalandıran Orkun, ligde ise 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. BENFİCA'NIN 1-0 kazandığı Estrela maçında galibiyet golünü atan 23 yaşındaki orta saha, Casa Pia maçında 1, S.Clara maçında ise 2 asistlik performans sergiledi. Son olarak Kerem'in asistinde Boavista ağlarını sarsan Orkun, 3 gol, 3 asiste ulaştı. Milli yıldızlarımızın bu performansı Türkiye'nin tanıtımına da büyük bir katkı sağladı.