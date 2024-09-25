Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid'e Fransız yıldızı Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.

İspanyol devi, Mbappe'nin sol uyluğundan sakatlandığını duyurdu. Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta formasından uzak kalacak.

MBAPPE'NİN PERFORMANSI

Real Madrid forması altında bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Kylian Mbappe, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Oyuncumuz Kylian Mbappé'ye bugün Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan testlerin ardından, sol bacağında biseps femoris yaralanması teşhisi konulmuştur. Gelişme beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı. Mbappe'nin sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.