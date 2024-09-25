BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Eylül Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

19:45 AZ Alkmaar - Elfsborg (TRT Spor)

19:45 Bodo/Glimt - Porto (TRT Tabii Spor)

22:00 Ludogorets Razgrad - Slavia Prag (TRT Tabii)

22:00 Galatasaray - PAOK (TRT 1)

22:00 Dynamo Kiev - Lazio (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Midtjylland - Hoffenheim (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Anderlecht - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Manchester United - Twente (TRT Tabii Spor)

22:00 Nice - Real Sociedad (TRT Tabii Spor 2)

LaLiga

20:00 Girona - Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)

22:00 Barcelona - Getafe (S Sport, S Sport Plus)

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