Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber! Ballon d'Or 2024'ün kazananı İspanyol basınına sızdı
Türkiye A Milli Futbol Takımı kaptanı ve İtalya Serie A ekiplerinden Inter Milan'da forma giyen yetenekli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği üstün performans ile Ballon d'Or adayı gösterilmiş ve göğsümüzü kabartmıştı. İspanyol basınına sızan bir iddia gündeme bomba gibi düştü, Ballon d'Or'dan Çalhanoğlu'na kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...
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2017 yılından beri Serie A'da kariyerini sürdüren yıldız futbolcu, Inter Milan'a ezeli rakibi AC Milan'dan 2021 yılının Temmuz ayında transfer olmuştu.
28 Ekim'de açıklanması beklenen Ballon d'Or'dan erken haber geldi ve kazananın İspanyol basınına sızdırıldığı iddiası ortaya atıldı. İşte o haber...
İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre, Ballon d'Or ödülünün kazananı çoktan seçildi; hatta kulüp yönetimi kendisini ödüle henüz 1 ay kala tebrik bile etti.
Haberde bahsedilen yıldız oyuncu Vinícius, Real Madrid'in geçen sezonki başarısında çok önemli bir rol oynadı ve kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarını kazanmasında etkisi büyüktü.
Brezilyalı yıldız, Real Madrid'de geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giydi ve 24 gol / 11 asist katkısı sundu.
Brezilyalı oyuncu, 2018 yazında CR Flamengo'dan 45 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Avrupa devine transfer olmuştu.
Burada değerini 180 milyon Euro'yu yükseltmeyi başaran oyuncu, değer olarak neredeyse eski kulübü Flamengo'yu (207 milyon Euro) tek başına yakaladı.
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