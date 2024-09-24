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Haberler Futbol

Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber! Ballon d'Or 2024'ün kazananı İspanyol basınına sızdı

Türkiye A Milli Futbol Takımı kaptanı ve İtalya Serie A ekiplerinden Inter Milan'da forma giyen yetenekli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği üstün performans ile Ballon d'Or adayı gösterilmiş ve göğsümüzü kabartmıştı. İspanyol basınına sızan bir iddia gündeme bomba gibi düştü, Ballon d'Or'dan Çalhanoğlu'na kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 16:32
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber! Ballon d'Or 2024'ün kazananı İspanyol basınına sızdı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık pazubandı giyen ve Inter Milan'daki performansı ile Avrupa'da sıkça adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or için aday gösterilmişti.

Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber! Ballon d'Or 2024'ün kazananı İspanyol basınına sızdı

Türkiye'deki hayranlarının ve futbolseverlerin göğsünü kabartan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, aday gösterilmesi ile ilgili "Çok mutluyum. Zor biliyorum ama o listede olmak da ayrı bir gurur benim için." ifadelerinde bulunmuştu.

Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber! Ballon d'Or 2024'ün kazananı İspanyol basınına sızdı

Çalhanoğlu 2023 - 2024 sezonunda Inter forması ile çıktığı 40 maçta 15 kere fileleri havalandırmış, 3 kere gol getiren asist yapmıştı.

Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber! Ballon d'Or 2024'ün kazananı İspanyol basınına sızdı

2017 yılından beri Serie A'da kariyerini sürdüren yıldız futbolcu, Inter Milan'a ezeli rakibi AC Milan'dan 2021 yılının Temmuz ayında transfer olmuştu.

Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber! Ballon d'Or 2024'ün kazananı İspanyol basınına sızdı

28 Ekim'de açıklanması beklenen Ballon d'Or'dan erken haber geldi ve kazananın İspanyol basınına sızdırıldığı iddiası ortaya atıldı. İşte o haber...

Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber! Ballon d'Or 2024'ün kazananı İspanyol basınına sızdı

İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre, Ballon d'Or ödülünün kazananı çoktan seçildi; hatta kulüp yönetimi kendisini ödüle henüz 1 ay kala tebrik bile etti.

Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber! Ballon d'Or 2024'ün kazananı İspanyol basınına sızdı

Haberde bahsedilen yıldız oyuncu Vinícius, Real Madrid'in geçen sezonki başarısında çok önemli bir rol oynadı ve kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarını kazanmasında etkisi büyüktü.

Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber! Ballon d'Or 2024'ün kazananı İspanyol basınına sızdı

Brezilyalı yıldız, Real Madrid'de geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giydi ve 24 gol / 11 asist katkısı sundu.

Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber! Ballon d'Or 2024'ün kazananı İspanyol basınına sızdı

Brezilyalı oyuncu, 2018 yazında CR Flamengo'dan 45 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Avrupa devine transfer olmuştu.

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