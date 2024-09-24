  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 24 Eylül Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1. Lig

20:00 Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)

LaLiga

20:00 Valencia - Osasuna (S Sport Plus, S Sport 2)

20:00 Sevilla - Valladolid (S Sport, S Sport Plus)

22:00 Real Madrid - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

Serie A

21:45 Atalanta - Como (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor
Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği!
DİĞER
Gaziantep-Trabzonspor maçında tartışmaya sebep olan pozisyonlar için dikkat çeken yorum! İptal kararı doğru mu?
Gözler Başkan Erdoğan'ın konuşmasında... 14'üncü kez BM'ye seslenecek: Gündem Gazze!
G.Saray'da sistem değişiyor! 2 farklı oyun planı
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği! Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği! 09:19
"Performansı istenilen seviyede değildi!" "Performansı istenilen seviyede değildi!" 09:07
Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor 08:53
Bugün kimin maçı var? 24 Eylül Salı Bugün kimin maçı var? 24 Eylül Salı 08:43
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu... Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu... 00:15
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:15
Daha Eski
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Tam anlamıyla skandal" Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Tam anlamıyla skandal" 00:13
Şenol Güneş: Üzgünüz ama çalışacağız! Şenol Güneş: Üzgünüz ama çalışacağız! 00:13
Portekiz'de Türk gecesi! 2 asist 1 gol Portekiz'de Türk gecesi! 2 asist 1 gol 00:13
Fırtına Antep'te 2 puan bıraktı! Fırtına Antep'te 2 puan bıraktı! 00:13
Göztepe evinde kazandı! Göztepe evinde kazandı! 00:13
Trabzonspor'un golü iptal edildi! Trabzonspor'un golü iptal edildi! 00:13