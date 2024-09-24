BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1. Lig

20:00 Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)

LaLiga

20:00 Valencia - Osasuna (S Sport Plus, S Sport 2)

20:00 Sevilla - Valladolid (S Sport, S Sport Plus)

22:00 Real Madrid - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

Serie A

21:45 Atalanta - Como (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

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