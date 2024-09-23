Benfica'da Orkun Kökçü gol attı! Asist Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Benfica deplasmanda Boavista'ya konuk oldu.

Mücadeleye hızlı başalyan Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde, 11. dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. Milli futbolcularımızın damga vurduğu maçta 31. dakikada yine Kerem'in asistinde bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

İŞTE KEREM'İN İLK ASİSTİ

KEREM'DEN 2. ASİST ORKUN'DAN HARİKA GOL