Benfica'da Orkun Kökçü gol attı! Asist Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Benfica deplasmanda Boavista'ya konuk oldu.
Mücadeleye hızlı başalyan Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde, 11. dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. Milli futbolcularımızın damga vurduğu maçta 31. dakikada yine Kerem'in asistinde bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi.
İŞTE KEREM'İN İLK ASİSTİ
Kerem Aktürkoğlu'nun şık asistinde Benfica golü buluyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/opcdtbwYPK
— S Sport Plus (@ssportplustr) September 23, 2024
KEREM'DEN 2. ASİST ORKUN'DAN HARİKA GOL
🚨 ORKUN KÖKÇÜ'DEN NEFİS GOL!
🇹🇷 TÜRKLER SAHNEDE! pic.twitter.com/eA36HvEYtj
— S Sport (@ssporttr) September 23, 2024