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Haberler Futbol

Benfica'da Orkun Kökçü gol attı! Asist Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Benfica deplasmanda Boavista'ya konuk oldu. Milli futbolcularımızın ilk 11'de başladığı mücadelede Orkun Kökçü gol atarken Kerem Aktürkoğlu da asist yaptı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 23:32
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Benfica'da Orkun Kökçü gol attı! Asist Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Benfica deplasmanda Boavista'ya konuk oldu.

Mücadeleye hızlı başalyan Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde, 11. dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. Milli futbolcularımızın damga vurduğu maçta 31. dakikada yine Kerem'in asistinde bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

İŞTE KEREM'İN İLK ASİSTİ

KEREM'DEN 2. ASİST ORKUN'DAN HARİKA GOL

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