Tolgay Arslan durdurulamıyor! Dünyanın diğer ucunda şov yapıyor

Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten Tolgay Arslan an itibariyle Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima için ter döküyor.

2024 yazında Melbourne City'den Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan'ın yeni kulübüyle olan macerası rüya gibi başladı.

Japonya J1 Ligi'nin 7. haftasında sahasında Yokohama F. Marinos'u konuk eden Sanfrecce Hiroshima, müsabakadan 6-2'lik farklı bir galibiyet ile ayrıldı.

Karşılaşmaya ise Tolgay Arslan damga vurdu. Futbolcu bu mücadelede 2 kez ağları havalandırdı. 34 yaşındaki oyuncu takımının 3 puanı kazanmasında başrol oynadı.

Tolgay böylece ligde bu sezon çıktı 7. maçta 7. golünü attı ve dikkatleri üzerine çekti.