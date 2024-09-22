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Haberler Futbol

Boca Juniors - River Plate maçı sonrası ortalık karıştı! Superclasico'da kaleci Romero ve taraftar kavga etti

Son dakika spor haberleri: Arjantin Premier Ligi'nde Boca Juniors ile River Plate karşı karşıya geldi Dev derbide kazanan 1-0'lık skorla River Plate oldu. Maçın ardından kaleci Romero ile taraftarlar arasında kavga çıktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 13:06
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Boca Juniors - River Plate maçı sonrası ortalık karıştı! Superclasico'da kaleci Romero ve taraftar kavga etti

Arjantin Premier Ligi'nde Boca Juniors, ezeli rakibi River Plate'i konuk etti. "Superclasico" olarak adlandırılan derbiyi misafir takım 1-0 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ LANZINI'DEN

La Bombonera Stadı'nda oynanan maçta River Plate'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Manuel Lanzini attı. 90+12'de kırmızı kart gören Christian Lema, Boca Juniors'ı 10 kişi bıraktı.

ROMERO'YU ÇILDIRTTILAR

Bu arada karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın kalecisi Sergio Romero ile taraftarları arasında kavga çıktı. Kendisine hakaret edilmesi ve kafasına bayrak atılmasına oldukça sinirlenen Romero, tribüne çıkarak taraflarla tartıştı. Takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği 37 yaşındaki file bekçisi soyunma odasına götürüldü.

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