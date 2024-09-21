BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

17:00 Konyaspor - Sivasspor (beIN Sports 2)

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Pendikspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)

19:00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor (TRT Spor)

19:00 Amed SK - Boluspor (TRT Tabii)

Premier Lig

14:30 West Ham United - Chelsea

17:00 Leicester City - Everton

17:00 Fulham - Newcastle United

17:00 Aston Villa - Wolverhampton

17:00 Liverpool - Bournemouth

17:00 Southampton - Ipswich Town

17:00 Tottenham - Brentford

19:30 Crystal Palace - Manchester United

LaLiga

15:00 Valladolid - Real Sociedad

17:15 Osasuna - Las Palmas

19:30 Valencia - Girona

22:00 Real Madrid - Espanyol

Serie A

16:00 Venezia - Genoa

19:00 Juventus - Napoli

21:45 Lecce - Parma

Ligue 1

18:00 Lille - RC Strasbourg

20:00 Rennes - Lens

22:00 Reims - PSG

Bundesliga

16:30 Union Berlin - Hoffenheim

16:30 Bochum - Holstein Kiel

16:30 Heidenheim - Freiburg

16:30 Werder Bremen - Bayern Münih

19:30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach

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