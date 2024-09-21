  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Eylül Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 08:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

17:00 Konyaspor - Sivasspor (beIN Sports 2)

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Pendikspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)

19:00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor (TRT Spor)

19:00 Amed SK - Boluspor (TRT Tabii)

Premier Lig

14:30 West Ham United - Chelsea

17:00 Leicester City - Everton

17:00 Fulham - Newcastle United

17:00 Aston Villa - Wolverhampton

17:00 Liverpool - Bournemouth

17:00 Southampton - Ipswich Town

17:00 Tottenham - Brentford

19:30 Crystal Palace - Manchester United

LaLiga

15:00 Valladolid - Real Sociedad

17:15 Osasuna - Las Palmas

19:30 Valencia - Girona

22:00 Real Madrid - Espanyol

Serie A

16:00 Venezia - Genoa

19:00 Juventus - Napoli

21:45 Lecce - Parma

Ligue 1

18:00 Lille - RC Strasbourg

20:00 Rennes - Lens

22:00 Reims - PSG

Bundesliga

16:30 Union Berlin - Hoffenheim

16:30 Bochum - Holstein Kiel

16:30 Heidenheim - Freiburg

16:30 Werder Bremen - Bayern Münih

19:30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Derbi hücum planı: Başrol Osimhen'in!
Kadıköy'de dev randevu! İşte derbinin 11'leri
DİĞER
Leyla Alaton oğlu Efe Eros Günyeli’yi "Bu bir itibar terörüdür” sözleriyle savundu! Tehdit belgesi asılsız...
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail'in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!
Üç bölgeye takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 21 Eylül Cumartesi Bugün kimin maçı var? 21 Eylül Cumartesi 08:13
İki kulüp disipline İki kulüp disipline 01:11
Yılmaz PFDK’lık Yılmaz PFDK’lık 01:07
Dadaş evinde kral Dadaş evinde kral 01:02
Manisa’dan 5’lik Manisa’dan 5’lik 00:56
Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet 00:44
Daha Eski
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! 00:03
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:56
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:55
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:29
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:28
Roma'da Zalewski sürprizi! Roma'da Zalewski sürprizi! 23:22