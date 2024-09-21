BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
21 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
17:00 Konyaspor - Sivasspor (beIN Sports 2)
20:00 Fenerbahçe - Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
16:00 Pendikspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)
19:00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor (TRT Spor)
19:00 Amed SK - Boluspor (TRT Tabii)
Premier Lig
14:30 West Ham United - Chelsea
17:00 Leicester City - Everton
17:00 Fulham - Newcastle United
17:00 Aston Villa - Wolverhampton
17:00 Liverpool - Bournemouth
17:00 Southampton - Ipswich Town
17:00 Tottenham - Brentford
19:30 Crystal Palace - Manchester United
LaLiga
15:00 Valladolid - Real Sociedad
17:15 Osasuna - Las Palmas
19:30 Valencia - Girona
22:00 Real Madrid - Espanyol
Serie A
16:00 Venezia - Genoa
19:00 Juventus - Napoli
21:45 Lecce - Parma
Ligue 1
18:00 Lille - RC Strasbourg
20:00 Rennes - Lens
22:00 Reims - PSG
Bundesliga
16:30 Union Berlin - Hoffenheim
16:30 Bochum - Holstein Kiel
16:30 Heidenheim - Freiburg
16:30 Werder Bremen - Bayern Münih
19:30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach
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